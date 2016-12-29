Nijerya'da bin 240 kişiye Boko Haram gözaltısı

Nijerya ordusu, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle yaklaşık bin 240 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede operasyonlara katılan General Lucky Irabor tarafından yapılan açıklamada, Borno Eyaleti'nin Sambisa ormanı kırsalındaki operasyonlarda yaklaşık bin 240 kişinin örgütle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilere ilişkin bilgi veren General Irabor, "Gözaltına alınan şüphelilerden 413'ü yetişkin, 323'ü kadın, 251'i erkek çocuk ve 253'ü kız çocuğu. Şüphelileri Boko Haram örgütüne üye olup olmadıklarıyla ilgili sorguluyoruz çünkü Sambisa ormanında örgüte üye olmadan yaşamak mümkün değil." dedi.

Sambisa ormanı kırsalı, geçen hafta düzenlenen operasyonlarda örgüt üyelerinden temizlenmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.