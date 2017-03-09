Nijerya'da etnik çatışma: 10 ölü

Nijerya'nın Osun eyaletinde Hausa ve Yorubalı etnik grupları arasında çıkan olaylarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, aynı köyde yaşayan iki farklı etnik gruba mensup kişilerin bilinmeyen bir nedenle çatışması sonucu bölgede en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Olayların yatıştırılabilmesi amacıyla eyalette iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten yetkililer, asayişin sağlanabilmesi için bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini kaydetti.

Yaklaşık 190 milyonluk nüfusuyla çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı Nijerya'da sık sık benzer toplumsal huzursuzluklar ve çatışmalar yaşanıyor.