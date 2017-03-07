Nikolas Papadopulos Rus Büyükelçi ile görüştü

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in dün bir araya geldiği belirtildi.

Simerini gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in dün bir araya gelerek Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığını yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, yaptığı açıklamada Rus Büyükelçi Osadchiy ile gerçekleştirdiği görüşmeyi yapıcı ve dikkate değer olarak nitelendirdi.

Papadopulos, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerdeki bugünkü durumla alakalı olarak DİKO’nun görüşlerini Osadchiy’e aktardıklarını ifade etti.

Papadopulos, Türkiye’nin, durumların çıkmaza girmesi ve ortamı yoğunlaştırmak amacıyla bahaneler, mazeretler ve suçlamalar aramaya çalıştığını iddia etti.

Papadopulos açıklamasında ayrıca Rusya’nın Kıbrıs sorununda, ilkelere bağlı tezlerine bağlı olarak DİKO’nun teşekkürlerini Osadchiy’e de ilettiklerini belirtti.