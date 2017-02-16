Nikopolidis, ülkesinde yaşayan sığınmacılardan 'Umut' adında futbol takımı kurdu

Yunanistan Milli Takımı eski kalecisi Antonios Nikopolidis, ülkesinde yaşayan sığınmacılardan "Umut" adında bir futbol takımı kurdu.

Futbol takımı, başkent Atina'nın batısındaki Skaramangas bölgesinde yaşayan Suriye, Yemen, Irak ve Afganistanlı sığınmacılardan oluşuyor. Sığınmacılardan kurulu takım, avukatlar, telekominikasyon işçileri ve muhasebecilerin yer aldığı ekiplere karşı amatör ligde mücadele ediyor.

Yunanistan Milli Takımı ile 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Nikopolidis, hayatlarında zor anlar yaşayan insanlara yardım ettiklerini söyleyerek, "Onlar ülkemizde misafirler. Birkaç saatliğine de olsa onları mutlu etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu işi yapmanın kendisi için bir zevk olduğunu belirten 46 yaşındaki futbol adamı, "Önemli olan sığınmacıların zevk alması ve eğlenmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda yer alan 23 yaşındaki Suriyeli futbolcu Hozaifa Hajdepo da sıkılmamak için bazı şeylere zaman ayırmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Eğer evde kalıp çalışmak istemezseniz, bir ölüden farkınız kalmaz." görüşlerini aktardı.

"Umut" takımının, UEFA'nın 15 ülkede yaşayan sığınmacılar için verdiği yardım fonundan faydalandığı öğrenildi.