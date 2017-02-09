Nisan 2018 ‘Belki’

Başbakan Hüseyin Özgürgün dün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulunu erken seçim gündemi ile topladı.

Diyalogun güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre toplantıya katılanların büyük çoğunluğu erken seçime karşı çıktı bir kısım üye de Nisan 2018’de erken seçime gidilmesini önerdi. Böylece MYK toplantısında erken seçim konusun somut bir karara varılamadı.

Öte yandan Başbakan Özgürgün dünkü toplantıda, KKTC Meclisinde komitelerin toplanamadığına dikkat çekerek, erken seçim düşüncesinin en fazla bundan kaynaklandığını söyledi.

Halkın kendilerinden hizmet ve icraat beklediğini ifade eden Özgürgün, Mecliste nisabı sağlayamayan bir hükümetin ülke yönetiminde söz sahibi olamayacağına vurgu yaptı. MYK üyeleri ve milletvekillerinin büyük çoğunluğunun erken seçime karşı çıkması karşısında Başbakan Özgürgün, bundan sonraki toplantılara katılımın yüksek olmasını istedi. Özgürgün, milletvekillerine uyarıda bulunarak nisap konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Nisap neden sağlanamadı?

Diyalog’a konuşan bir milletvekili ise, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın 2 haftadan beri ülkede bulunmadığını, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da yurt dışında bulunması nedeniyle Meclis genel kurulunda nisabın sağlanamadığını söyledi.

UBP-DP hükümetinin geçtiğimiz pazartesine kadar mecliste nisap sorunu yaşamadığını ifade eden milletvekili, bundan sonra da üzerlerine düşeni yapacaklarını ve genel kurulun açılması için yeterli sayıyı bulacaklarını belirtti.

Ülkenin bir erken seçimi kaldıracak durumda olmadığını da aktaran aynı milletvekili, halkın beklediği hizmetlerin hayata geçmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.