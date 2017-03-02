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'Nisana kadar sonunuz, Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek'

'Nisana kadar sonunuz, Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek'

OdaTV'nin haberine göre, bir ara yolcuya vurmaya çalışan şahıs otobüsten inerken, "Nisan'a kadar lan sizin sonunuz. Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek" diye konuştu.

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İstanbul'da İETT'de yaşanan bir tartışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu söyleyen bir şahıs 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna atıfta bulunarak "Nisana kadar lan sizin sonunuz. Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek" dedi.

OdaTV'nin haberine göre, bir ara yolcuya vurmaya çalışan şahıs otobüsten inerken, "Nisan'a kadar lan sizin sonunuz. Osmanlı gelecek alayınızı kılıçtan geçirecek" diye konuştu.

Şahıs, "Erdoğan'a benim canım feda" ifadelerini kullandı.

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