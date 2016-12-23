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  3. Noel dolayısıyla 51 mahkûm serbest bırakıldı
Noel dolayısıyla 51 mahkûm serbest bırakıldı

Noel dolayısıyla 51 mahkûm serbest bırakıldı

Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 51 mahkûmun, başkanlık affıyla, Noel dolayısıyla serbest kalacağı haber verildi.

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Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 51 mahkûmun, başkanlık affıyla, Noel dolayısıyla serbest kalacağı haber verildi.

Simerini gazetesinde yer alan haberde, bahse konu 51 kişinin Kıbrıslı Rum ve yabancılardan ibaret olduğu ve 25 Aralık tarihine kadar cezalarının yarısını tamamlamış olacakları belirtildi.

Öte yandan gazete, para cezası yüzünden hapiste bulunan iki kişinin borçlarının ise, ödenmemiş borçları yüzünden hapse düşmüş kişilere yardımcı olmak isteyen ve isminin gizli kalmasını isteyen üç şahıs tarafından ödendiğini ve bu iki kişinin de böylece Noel’de serbest kaldıklarını ifade etti.

Haberde, 60 kişiye de Noel dolayısıyla izin verildiği ifade edildi.

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