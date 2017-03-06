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Nohut üretimi ve ekonomisi ile ilgili seminer düzenleniyor

Nohut üretimi ve ekonomisi ile ilgili seminer düzenleniyor

Ziraat Mühendisleri Odası yarın “nohut üretimi ve ekonomisi” konulu seminer düzenliyor.

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Ziraat Mühendisleri Odası yarın “nohut üretimi ve ekonomisi” konulu seminer düzenliyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği seminer salonunda yer alacak seminere üreticiler, ziraat mühendisleri ve ilgi duyan herkes davet edildi.

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