Nohut üretimi ve ekonomisi konulu seminer gerçekleştirildi

Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan ‘Nohut Üretimi ve Ekonomisi’ konulu seminer KTMMOB seminer salonunda gerçekleştirildi.

Seminer, Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Ercilasun ve Genel Sekreter Erkut Uluçam tarafından gerçekleştirildi.

Seminerde nohutun ülke koşullarında üretimi ve ekonomik değeri hakkında bilgiler verildi.

Ercilasun yaptığı konuşmada geçmiş yıllarda ülkemiz koşullarında nohut üretimi gerçekleştirildiğine değinerek, günümüzde bu üretimin yapılamamasındam kaynaklanan ülkemiz katma değer artışındaki kayıplara değindi.

Ercilasun, yıllık ülkemize ithal edilen nohutun piyasa değeri 3.3 milyon TL olduğunu ve bu değerdeki bir üretim için en az 1500 en fazla 3000 dönümlük araziden bu üretimin sağlanabileceği konusu hakkında geniş bilgiler aktardı.

Geçmiş yıllarda özellikle İskele bölgesinde nohut yetiştiriciliğinin büyük oranda yapıldığı belirten Ercilasun, günümüzde bu üretimin durmasının nedenleri konusunda tartışma konusu açtı.

Bu nedenlerin başında çiftçinin ürününü hasat ettikten sonra pazarlama konusunda yaşanan sıkıntılara da yer verildi. Geçmişte yaşanan sıkıntıların kooperatifleşerek aşılabileceğinin önemi vurgulandı.