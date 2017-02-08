Norveç’in askeri ekipman ihracatına izin vermemesinin sebepleri aranıyor

Rum yetkili makamlarının, Norveç’in, Güney Kıbrıs’ın sipariş ettiği askeri ekipmanın ihracatına izin vermemesinin sebeplerinin aradığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’ten bilgi istediğini söyledi.

Savunma Bakanlığı’nın girişimlerde bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, ancak Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) adına İngiliz şirketin tedarik edeceği bahse konu askeri ekipmanı için ihracat izninin verilmemesi konusunda henüz bir yanıt almadığını belirtti.

Alithia gazetesi ise konunun, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin gündemine de taşınacağını belirtti.

Habere göre Rum Milletvekili ve Rum Meclisi Savunma Komitesi üyesi Prokopis Prokopiu, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının konuyla ilgili Meclis’e bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

Norveç’in askeri ekipmanın ihracatına izin vermemesiyle soru işaretlerinin doğduğunu belirten Prokopiu, Norveç hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki görüşmelerle ilgili bir kararının olduğuna dair bilgilerin olduğuna işaret etti.

Prokopiu, ikili anlaşmaların ya da Norveç’in AB ile imzaladığı anlaşmaların ihlal edilmesi olasılığının da incelenmesi gerektiğini vurguladı.