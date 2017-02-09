Norveç’in reddinin arkasında siyasi sebepler de var

Norveç’in, ülkede üretilen askeri ekipmanın Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için alınmasına engel olmasının arkasında, Kıbrıs sorunuyla da alakalı siyasi meselelerin olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Norveçlilerin ‘Hayır’ının Arkasında Kıbrıs Sorunu Da Var” başlığıyla verdiği ve fotoğrafla desteklediği haberinde, askeri ekipmanlar üreten Norveçli şirketin, RMMO için ekipman alma işini üstlenen İngiliz şirkete yolladığı mektubu yayımladı.

18 Temmuz 2016 tarihli mektupta, Norveçli şirketinin, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın, askeri teçhizata ihracat izni vermeyi reddettiği bilgisini bildirdiğini kaydeden gazete, mektupta iki sebebe atıfta bulunulduğunu belirtti.

Buna göre ilk olarak, Kıbrıs’a silah ve mühimmat ihracatının “1959 kararına” ve diğer talimatlara ters olduğunun belirtildiğini aktaran gazete, ikinci olarak ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ima edilerek Norveçli yetkili önderliğindeki barış çabalarına işaret edildiğini kaydetti.

“1959 kararına” göre Norveç’in, savaşta ya da savaş tehdidi altında olan bölgelere ya da iç savaşın olduğu ülkelere silah ya da mühimmat satışına izin vermediğini belirten gazete, ayrıca atıfta bulunulan ilgili talimatlarda, “ihracatın silahlı çatışmalara neden olacağı ya da silahlı çatışmaları uzatacağı ya da ülkedeki mevcut gerilimleri ya da çatışmaları ağırlaştıracağı” durumlarda askeri ekipman başvurularının reddedilmesinin öngörüldüğünü yazdı.

Gazete haberinde, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın, geçmişte RMMO’nun tedarik ettiği başka askeri ekipmanlarla ilgili bahse konu ihracat iznine herhangi bir itirazda bulunmadığına da dikkat çekti.