Norveç’ten RMMO’nun askeri ekipman almasına engel

Norveç Hükümeti’nin ilk kez Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) askeri ekipman almasına engel olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Norveç’ten Silahlanmaya Engel” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Norveç Hükümeti’nin, gereken ithalat iznini vermeyi reddederek RMMO’nun askeri ekipman almasını engelleme kararının, Rum Savunma Bakanlığı’nın sert tepkisine neden olduğunu yazdı.

Savunma Bakanlığı’nın, Norveçli bir şirket tarafından üretilen askeri ekipmana ithalat izninin verilmesini reddetme sebebini öğrenmek için girişimlerde bulunduğunu, ancak Norveç yetkili makamlarından şimdiye kadar bir yanıt alamadığını kaydeden gazete, siyasi sahnede, Norveç Hükümeti’nin yasağının, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili siyasi bir karardan kaynaklandığına dair bilgilerin olduğunu aktardı.

Norveç makamlarının geçmişte RMMO’nun aldığı askeri ekipmanlara hiçbir zaman herhangi bir tepki göstermediğine işaret ederek, şimdiki tutumun, soru işaretleri ve şüphelere neden olduğunu belirten gazete, öte yandan “müzakere metoduyla sözleşmeyi üstlenen” İngiliz şirketin, gerekli ihracat iznini alacağı teyidinde bulunduğunu, ancak daha sonra neyin araya girdiğine dair bir fikrinin olmadığını belirttiğini aktardı.

Konuyla ilgili Rum Savunma Bakanlığı İhale Konseyi’nde yoğun bir görüşme gerçekleştirildiği bilgisini veren gazete, görüşmede, İngiliz şirketin, başka bir AB ülkesinden RMMO için “farklılaştırılmış” askeri ekipman alınması önersinin incelendiğini belirtti.

Gazete nihayetinde, bazı değişikliklere gidilmesiyle sürecin en baştan tekrarlanması kararının hakim olduğunu yazdı.

Öte yandan söz konusu görüşmede, RMMO’dan üst düzey bir yetkilinin, İngiliz şirketin önerisine karşı oy kullanan konsey üyelerini “hain” olarak nitelendirerek salondan ayrıldığını aktaran gazete, bu yetkilinin davranışlarıyla ilgili disiplin soruşturulması başlatılmasının istendiğini belirtti.

Askeri şahısların, tedariki birkaç ay geciken söz konusu askeri ekipmanın RMMO için önemine vurgu yaparak İngiliz şirketin önerisinin kabul edilmesinden yana olduğunu kaydeden gazete, bu yönde askeri şahısların, İngiliz şirketin önerisini kabul edilmesinde baskı yapma amacıyla siyasi şahıslara bilgi verdiğini aktardı.