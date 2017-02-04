Noyanlar soygununda perde aralanıyor

Nadire Bahadi

İskele Long Beach bölgesinde Noyanlar Grup’a ait iş yerine girerek çelik para kasasını şirket aracına yükleyip hem içerisinde para bulunan çelik kasayı hem de şirkete ait NJ 039 plakalı aracı çalmakla suçlanan Mehmet Buram, İlker Tekin, Hakan Sarı ve Raşit Altuntaş dün mahkemeye çıkarıldı. İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısında ifade sunan polis çavuşu 4 zanlının da sorgu sırasında itirafta bulunup suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Zanlılardan Mehmet Buram’ın şirket çalışanı olduğu öğrenildi. Polis olayda kullanılan balyoz ve levyeleri arıyor. Zanlılar mahkeme emri ile soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalacak.

Gece çaldılar, gündüz tutuklandılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Nuri Diner mahkemede verdiği ifadesinde zanlıların 2 Şubat 2017 tarihinde saat 03:50’de İskele’de faaliyet gösteren Noyanlar inşaat şirketine ait ofis binasını bir cürüm işlemek kastı ile açıp bina içerisine girdiklerini söyledi. Diner, zanlıların bir adet 90×40 cm ebatlarında çelik kasa içerisinde muhafaza edilen 23 bin 890 TL, 2 bin 180 Euro, 400 Amerikan Doları nakit para ile 6 adet çeşitli bankalara ait çek defterleri, Gökhan Noyan, Sultan Noyan ve Ahmet Noyan’a ait KKTC pasaportlarını ayrıca danışma masası üzerinde bulunan metal küçük kasa içerisindeki 200 TL’yi çaldıklarını söyledi. Zanlıların, ofiste bulunan ikinci bir çelik kasanın kilit tertibatına balyozla vurarak hasara uğrattığını söyleyen Diner, çelik kasayı ve şirkete ait NJ 039 plakalı aracın kontak anahtarını çalarak tüm eşyaları aracın bagajına yükleyip olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Diner başlatılan geniş çaplı soruşturmada zanlılar aynı gün tespit edilip tutuklandığını açıkladı.

Suçlarını itiraf ettiler

Mehmet Buram, İlker Tekin, Hakan Sarı ve Raşit Altuntaş’ın sorgulama sırasında suçlarını itiraf edip gönüllü ifade verdiklerini söyleyen polis çavuşu Nuri Diner, çalınan kasa ve içerisindeki para ve eşyaların İskele bölgesinde bulunduğunu, NJ 039 plakalı aracın ise Mutluyaka kavşağı yakınlarında bulunup emare alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 13 kişiden ifade alınacağını belirten Diner, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetler ile balyoz ve 2 adet levyenin hala arandığını belirtti. Polis ekipleri kayıp emarelerin bulunması yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Diner, zanlıların kullandığı güzergahlar ile ilgili çalışma yürütülüp kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Diner soruşturma kapsamında Mehmet Buram, İlker Tekin, Hakan Sarı ve Raşit Altuntaş’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Elebaşı şirket çalışanı

Hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Mehmet Buram’ın Noyanlar Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık için şirkete Mehmet Buram, İlker Tekin ve Hakan Sarı’nın girdiği öğrenilirken, Raşit Altuntaş’ın ise NJ 039 plakalı aracı Mutluyaka kavşağı yakınlarına bırakan zanlıları aracı ile gelip alarak suça dahil olduğu öğrenildi. Şirket çalışanı Buram’ın olaydan önce iş çıkışında pencereyi açık bırakması nedeni ile zanlıların girişte hasara uğratmadan pencereden içeriye girdikleri de edinilen bilgiler arasında.