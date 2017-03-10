Türkiye basınına yaptığı açıklamalarda, Bilge Nevzat’ı, “Mallara konmak için Asil Nadir’in ölmesini bekleyen kardeş” olarak tanımlayan Neriman Nur Nadir, bu iddialarını mahkemede de sürdürdü.

Bilge Nevzat, kısa bir süre önce, “Milliyet ve Vatan gazetelerinde yayınlanan haberi iktibas ettiği” için, Havadis Gazetesi, Başaran Düzgün ve Hüseyin Ekmekçi’yi “tazminat talebi ile” mahkemeye vermişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün görülmeye devam eden davaya, Asil Nadir’in eşi Nur Nadir’in açıklamaları damga vurdu.

Mahkemede tanık sıfatıyla şahadet veren Nur Nadir, “Bilge Nevzat benim için yaşayan biri değil” derken, halen kardeşi Asil nadir’in mallarını üzerine geçirmek istemekle suçladı.

Bilge Nevzat, oturduğu yerden “bunlar yalan” dese de, Havadis tanığı olarak Mahkemede dinlenen Nur Nadir, “Gazetelerde yazanlar doğru. Hatta şimdi daha da ağır şeyler oluyor” iddiasında bulundu.

Havadis Gazetesi’nin avukatı Hasan Esendağlı, davalı tanığı olarak Nur Nadir’i mahkeme huzuruna getirerek dinletti.

Dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, Havadis Gazetesi’nin Türkiye’deki Vatan Gazetesi’nden alıntı yaparak açıklamalarını yayınladığı Nur Nadir, açıklamalarda saptırma olmadığını ve hem Havadis Gazetesi’nde hem de Vatan Gazetesi’nde çıkan açıklamaları kendisinin yaptığını ve hepsinin arkasında olduğunu söyledi.

Havadis Gazetesi yöneticilerinin “Asil Nadir’e karşı iyi hisler beslemediğini söyleyen” Nadir, “Bu nedenle benim söylediklerim Havadis’te yer aldı. Ancak, içeriği aynen doğru ve halen de daha ağır bir şekilde de bu devam ediyor” diye konuştu.

“Açıklamaları Milliyet Gazetesi’ne yaptım”

Nur Nadir mahkemede verdiği şahadette hem Havadis Gazetesi’nde çıkan hem de Türkiye’deki Vatan Gazetesi’nde yayınlanan açıklamaları Milliyet Gazetesi’ne yaptığını ifade ederek Vatan Gazetesi muhabirinin de kendisini arayarak açıklamaların doğru olup olmadığını sorduğunu söyledi. Nadir, açıklamaların doğru olduğunu Vatan Gazetesi muhabirine de söylediğini kaydederek kendisinden izin aldıktan sonra bu yayını yaptıklarını söyledi. Havadis Gazetesi’nin de Vatan Gazetesi’nden alıntı yaparak gazetesinde habere yer verdiğini gördüğünü belirtti.

“İçerikte hata yok”

Nur Nadir, ne Vatan Gazetesi’nde ne de Havadis Gazetesi’nde yayınlanan haberin içeriğinde bir yanlışlık olmadığını ifade etti. Yaptığı tüm açıklamaları kabul ederek arkasında olduğunu kaydeden Nadir, Asil Nadir’in ailesinin tutumunun ve mal mülk kavgasının basına yansıdığını belirtti.

“Eşimin yokluğunda yapılanlar kabul edilebilir değil”

Nur Nadir mahkemede yaptığı şahadette, Asil Nadir’in ailesinin Asil Nadir’in hapiste olduğu yıllarda mal ve mülk kavgası içerisine girdiğini ve bu yapılanın kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti. Nur Nadir, Asil Nadir’in ailesinin yersiz tutumlarının basına taşındığını da kaydetti.

“Halen aynı durumda”

Gazetede yazılanların bugünkü durumu halen yansıtmaya devam ettiğini ifade eden Nur Nadir, halen aynı düşüncede olduğunu belirtti. Nur Nadir, bu yaşananların düşüncelerin ötesinde gerçekleri yansıttığı da ekledi.

“Benim için yaşamıyor”

Nur Nadir, avukatın Asil Nadir’in kardeşi ve davacı Bilge Nevzat’ı sorması üzerine ise “İlişkimiz yok. Benim için yaşamıyor” diye cevap verdi. Davacı avukatın Nur Nadir’e davayı Bilge Nevzat’ın kazanmasını isteyip istemediğini sorduğunda ise Nadir, “Kazanıp kazanmaması beni hiç ilgilendirmez” dedi.

“Bilge Nevzat, Asil Nadir’in izni dışında işler yaptı”

Nur Nadir mahkemede gerçekleştirdiği şahadetinde Asil Nadir’in hapiste olduğu yıllarda Bilge Nevzat’ın Asil Nadir’in izni dışında yasadışı birçok şey yaptığını ifade etti. Ardından ise Nadir, Bilge Nevzat’ın kendisiyle ilgili basında açıklamalarının olduğunu ifade etti. Mahkeme salonunda Bilge Nevzat’ın yüksek sesle “olmadı” dediği duyuldu.

“Eşim hapise girdikten sonra bunlar oldu”

Nur Nadir, Asil Nadir’in bu tutumlarının Asil Nadir’in hapse girmesinin ardından gerçekleştiğini ifade ederek bu tutumların hepsinin dökümanlara dayandığını kaydetti. Nadir bu tutumların kendisinin dışında geliştiğini de ifade etti.

“Kötü kalpli birisi”

Nur Nadir, davacı avukatı tarafından sorulan, “yabancı biri olarak bu haberleri siz okusanız Bilge Nevzat’ın kötü kalpli biri olduğunu mu düşünürdünüz?” sorusuna “düşünmezdim, bizzat kendisi öyle biridir. Bu bir gerçektir” dedi. Bilge Nevzat ise yerinden “Yalan söylüyor” diye cevap verdi.

Dava 24 Mart’a ertelendi

Tanık Nur Nadir’in dinlenmesinin ardından Kıdemli Yargıç Tacan Reynar yapılacak olan hitaplar nedeniyle davayı 24 Mart tarihine erteledi. Davalı hitabının yapılacak 24 Mart’ın ardından 31 Mart’ta da davacı hitabı yapılacak. Ardından ise dava karara bağlanacak.