Nusret gibi sevindi, sarı kart gördü

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Sivasspor sahasında Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maça ise Balıkesirsporlu Bekamenga'nın gol sevinci damga vurdu. Bekamenga 80. dakika da kaydettiği beraberlik golünün ardından büyük bir sevinç yaşarken Nusret'in meşhur tuz serpme hareketini yaptı. Ancak Bekamenga yaptığı bu hareketin ardından maçın hakemi Süleyman Abay tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Dünyanın bir çok yerinde de gol sonrası yapılan bu hareketin ardından daha önce hiç bir futbolcu cezalandırlmamıştı.