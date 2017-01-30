Nusret'in mobil oyunu da çıktı!

Dünya genelinde #saltbae hashtag'iyle tanınan, kendine özgü tuz dökme hareketi herkes tarafından faklı şekillerde taklit edilen, bütün dünyanın yakından tanıdığı ve takip ettiği isim olan Nusret Gökçe'nin mobil oyunu çıktı.

Şimdilik sadece iOS platformunda bulunan oyunun adı Salt Chef. Oyunun amacı ise eti yakmadan pişirmeye çalışmak. Eğer becerebilirseniz eti tuzlama işlemini Nusret Gökçe'nin meşhur hareketiyle gerçekleştirebiliyorsunuz. iOS 7 ve üstü sürümleri destekleyen oyun iPhone dışında iPad ve iPod touch üzerinden de oynanabiliyor.

Türkçe dil desteği malesef yok ama İngilizce dışında Fransızca, Japonca ve Çince dillerini destekliyor. Umuyoruz ki oyun ileride Türkçe dil desteği ve Android desteği de olur ve daha büyük bir kitleye ulaşır.