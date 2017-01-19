Nutella'dan 'palm yağı' iddialarına yanıt

Nutella'da kullanılan palm yağının kansere yol açtığı yönünde basında çıkan haberler üzerine markanın üreticisi İtalyan Ferrero firması bugün bir basın toplantısı düzenledi. Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "İddialar asılsızdır. Ürünümüz hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir" dedi.

Ferrero Grubu, çikolata ve fındık karışımından oluşan ezme markası Nutella'ya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Gümüşlüoğlu, son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) Mayıs 2016'da açıkladığı rapor içeriğinden yola çıkarak başta 'Nutella' olmak ürünleri hakkında ortaya atılan iddialara düzenlediği basın toplantısında cevap verdi.

'TÜKETİCİLERİMİZ GÜVENLE YİYEBİLİR'

Nutella'yı en yüksek sağlık güvenliği standartlarında ürettiklerini ve tüketicilerinin güvenle ürünü yiyebileceklerini belirten Gümüşlüoğlu, "Tüketicilerimiz güvenle Nutella yiyebilirler. Biz bunu garanti etmek için ürünü en yüksek sağlık güvenliği standartlarında üretiyoruz. Nutella, İtalya ve tüm dünyada gururla raflardaki yerini korumaktadır. EFSA'nın açıklamaları tüm bitkisel yağları kapsamaktadır. Nutella'ya yönelik hiçbir iddia olmadığı gibi, EFSA'nın parametrelerinin yaygınlaştırılması için tam destek vermekteyiz." diye konuştu.

'NUTELLA DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE RAFLARDAN TOPLATILMAMIŞTIR'

Gümüşlüoğlu, Nutella'nın İtalya'da raflardan toplatıldığı haberlerine ilişkin, "İddialar asılsızdır. Ürünümüz hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. Bu iddianın çıkış noktası İtalyan supermarket zinciri Coop'un palm yağı içeren kendine ait markalı market ürünlerini raflardan çekmesidir. Coop kendi ürününü çekmesine rağmen Nutella'yı halen raflarında satmaktadır. Türkiye'de, İtalya'da ve dünyanın dört bir yanında Nutella ve diğer ürünlerimizin satışı düzenli bir biçimde devam etmektedir" dedi.

'50 YILDIR PALM YAĞI KULLANIYORUZ, 80 DERECEDE ISITIYORUZ'

EFSA raporunda hiçbir şekilde palm yağının tüketilmemesi yönünde bir tavsiye olmadığını ve 50 yıldır palm yağı kullandıklarını bildiren Gümüşlüoğlu, "Palm yağı Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak kakaolu ürünlerin üretiminde kullanılması uygun olan 5 yağ çeşidinden biridir. EFSA raporu çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki maddelere yönelik analizleri içermektedir. Rapora göre tüm yağlar 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda işlem görürse, biraz önce belirttiğim maddelerin oluşma riski artmaktadır. Raporu kaynak gösterip üretilen haberler asılsızdır. Bu bağlamda EFSA raporunun doğru dürüst okunmadığı ortadadır" dedi.

'BU HABERLER TÜRKİYE'YE ZARAR VERİYOR'

Ferrero'nun, Türkiye'de 7 fabrika ve bin 662 çalışanıyla önemli bir yatırımcı olduğunu kaydeden Gümüşlüoğlu şöyle devam etti: "Türkiye, Ferrero Grubu'nun en çok değer verdiği ülkelerden biridir. Fındık ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşılıyoruz. 19'uncu fabrikamızı Türkiye'de Manisa'da kurduk. Türkiye'ye değer katıyor ve ayrıca buradan 3 kıtaya ihracat yapıyoruz. Nutella, Türk fındığının en büyük elçisi çünkü Türk fındığını 100'den fazla ülkede milyonlarca insana tattırıyor. Bu nedenle, Türkiye'de çıkan ve hiçbir temele dayanmayan ve neredeyse bir karalama kampanyası haline gelen asılsız haberler Ferrero ailesi olarak bizleri derinden yaralıyor. Bu haberler Türkiye'ye de zarar vermektedir."