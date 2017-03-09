O dövüş horozlarından biri komaya girdi

KKTC’den getirildiği iddiasıyla önceki gün, Metehan Geçiş Kapısı’ndaki Rum gümrükçüler tarafından el konulan iki dövüş horozuna kötü muamele yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Hayvanların Korunması Kurumu Başkanı Tula Pogiaci’nin, iki dövüş horozunun aç ve susuz bırakıldığını, ayrıca kötü koşullarda tutulduklarını söylediğini yazdı.

Haberde, horozlardan birinin koma halinde olduğu da belirtildi.