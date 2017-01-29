O etler piyasaya sürülecek!

Gazimağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin çarşamba günü mühürsüz olduklarını tespit ederek el koyduğu 400 kiloya yakın ette, dün son kontroller yapıldı.

Sağlıksız bir şekilde taşındığı eski, askısız van araçta, kasap buzluğuna indirilmeden önce polis tarafından tespit edilen büyük baş hayvan eti, Veteriner Dairesi’nde görevli hekim Can Özgen’in onayından geçti.

“Tüketime uygundur” diyen Can Özgen, konu etin piyasaya sürüleceğini açıkladı ve şunları söyledi:

“Veteriner Dairesi ve belediyeler, insan sağlığını kötü yönde etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmez. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Burada tek sorun, ete vurulması gereken mührün unutulmasıydı. Bu nedenle karışıklık yaşandı. Taşınma koşulları yüzde yüz uygun olmasa da önemli bir sorun değildi. Ette, insan sağlığına kötü yönde etki edecek bir durum yok, bu nedenle tüketime sunulabilir. Et temiz.”