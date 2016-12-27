"O saatte partideydim"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa bölgesinde önceki akşam gergin dakikalar yaşandı.İddialara göre Yeniboğaziçi’nde bulunan “Venüs” isimli otelin civarlarında, toprak yolda batan bir aracı kurtarmaya giden Üstün Dedeoğlu isimli şahıs, silahlı saldırıya uğradı.

Aracına kendisi de içerisindeyken av tüfeği ile 2 el ateş edilen Dedeoğlu’nun şikayeti ile soruşturma başlatan polis, ilk etapta Venüs otelin sahibi olan iş adamı Turgut Çavlan’ı şüpheli olarak gözaltına aldı.

Mahkemeye şahadet veren polise göre Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde yapılan tanıtma merasiminde müşteki Üstün Dedeoğlu, Turgut Çavlan’ı teşhis ederek kendisine ateş atan şahıs olduğunu iddia etti. Polis tarafından gözaltına alınan Çavlan, tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Gittiğine bin pişman oldu

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Löğmen Yücetürk, 25 Aralık 2016 tarihinde saat 17.30 sıralarında, müşteki Üstün Dedeoğlu’nun, “Venüs” isimli otelin arka kısmında bulunan toprak alana, toprağa batmış olan aracı kurtarmak için gittiğinı ve araca müdahale ettiği sırada 45 yaşlarında erkek bir şahsın av tüfeği ile üzerine geldiğini görmesi üzerine aracına bindiğini ve konu şahıs tarafından aracına doğru 2 el ateş edildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili olarak ilk etapta müştekinin tariflerine uyan Venüs otelin sahibi Turgut Çavlan’ın şüpheli olarak gözaltına alındığını belirten Yücetürk, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde yapılan tanıtma merasimi sonucu müştekinin zanlı Turgut Çavlan’ı teşhis ettiğini söyledi.

Odasında av tüfeği bulundu

Zanlıya ait olan Venüs otelde arama yapıldığını ve zanlının odasında 1 adet av tüfeği bulunarak emare alındığını anlatan Yücetürk, olay yerinde geniş çatpa bir araştırma yapacaklarını söyledi.

Zanlının kendilerine otelde gerçekleştirilen bir doğum günü partisinde olduğunu söyleyerek suçlamayı reddettiğini belirten Yücetürk, mesele ile ilgili alınacak 20’yi aşkın tanık ifadesi olduğunu ifade etti. Soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret eden Yücetürk, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme avukatın itirazını reddetti

Zanlı avukatı Mustafa Kocatürk, müvekkilinin mesele ile ilgisi olmadığını ve talep edilen tutululuk süresinin makul olmadığını iddia ederek tutukluluk talebine itiraz etti. Huzurundaki şahadet ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yeni başlayan tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Gazeteciler zor anlar yaşadı

Turgut Çavlan’ın bir yakını gazetecilerin mahkeme çıkışında görüntü almaması için büyük bir uğraş göstererek, gazetecilere oldukça zor anlar yaşattı.