O, tam bir Mağusa aşığı

Mağusa Plus

Gazimağusa’nın ve tüm KKTC’nin önde gelen Oto Galerilerinden olan Aykut Motors’un direktörü Aykut Satvet, ilk defa Mağusa Plus’a konuştu.

Aynı zamanda Evolve Park isimli öğrenci yurdunun ortağı olduğunu ve 12 tane ünlü markanın KKTC distribütörü olduğunu belirten Satvet, Mağusa’nın her yerini çok sevdiğini ve tam bir Mağusa aşığı olduğunu vurguladı.

"2003 YILINDA SEKTÖRE ATILDI"

Mağusa’da 1976 yılında dünyaya geldiğini ve ilkokulu Gazi İlkokulu, Liseyi Namıkkemal Üniversitesi, üniversiteyi de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuduğunu ve İnşaat Mühendisi olarak mezun olduğunu anlatan Satvet, 2003 yılında Deniz Plaza’nın karşısında olan ilk oto galerilerini hizmete soktuklarını söyledi, 2011 yılında ise şu anda hizmet vermekte oldukları binaya taşındıklarını belirten Satvet, 7 personelle halka hizmet verdiklerini ifade etti.

"SLOGANIMIZ: KALİTENİN GERÇEK ANLAMI"

Kalitenin gerçek anlamı sloganı ile yola çıktıklarını anlatan Satvet, müşterilerin en kaliteli arabayı uygun fiyata alabileceği tek adresin kendileri olduğunu vurguladı. Bir çok yer gibi kazalı arabaları süsleyerek satışa sunmadıklarını anlatan Satvet, kalite ve kaşitesine uygun en iyi hizmeti veren galerinin kendileri olduğunu söyledi. Sektörde lider durumda olduklarını belirten Satvet, ancak bununla yetinmeyerek her geşen gün kendilerini daha da yenileyerek geliştirdiklerini ifade etti.

"GEREĞİNDEN FAZLA GALERİ VAR"

Ülkemizde gereğinden fazla galeri olduğunu savunan ve artık yeni galeri açma izni verilmemesi gerektiğini dile getiren Satvet, internet üzerinden araba getirerek satış yapan kişilerin de haksız rekabete yol açarak sektöre zarar verdiğini vurguladı.

"MAĞUSA PİYASASI GELİŞMEKTEDİR"

Mağusa piyasasını gelişmekte olan bir piyasa olarak değerlendiren Satvet, piyasanın halen daha canlı olmamakla beraber günden güne gelişme eğilimi içerisinde olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

"ÖNCE MTG, ARDINDAN GALATASARAYLIYIM"

Bir gününü genellikle iş yerinde geçirdiğini belirten Satvet, tüm Mağusa’yı ayırım yapmadan sevdiğini ve tam bir Mağusa aşığı olduğunu ifade etti. Av, su sporları ve kayağa karşı ilgisinin olduğunu anlatan Satvet, futbolla da ilgilendiğini ve ince bir Mağusalı olarak MTG, ardından da Galatasaray taraftarı olduğunu vurguladı.

"BÖLGEMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Bölgemize sahip çıkmamız gerektiğini ve yatırımların desteklenmesi gerektiğini belirten Satvet, bir çözüm durumunda da devletin sağlayacağı katkılar ile her türlü rekabete hazır olduklarını kaydetti.