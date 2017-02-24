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O tutuklunun cezası arttı

O tutuklunun cezası arttı

Kumyalı’da geçtiğimiz günlerde işlediği “bularak hırsızlık” suçu nedeniyle poliste tutuklu olan C.Ç.’nin(E-57) Ulukışla’daki evinde polisin dün yaptığı aramada, eski eser ele geçirildi.

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Kumyalı’da geçtiğimiz günlerde işlediği “bularak hırsızlık” suçu nedeniyle poliste tutuklu olan C.Ç.’nin(E-57) Ulukışla’daki evinde polisin dün yaptığı aramada, eski eser ele geçirildi.

Zanlının evinde bulunan Demir Çağı’na ait 1 yağ kandili ve biri kırık 8 eski eser parçası emare alındı ve soruşturma başlatıldı.

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