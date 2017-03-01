Ocak ayında hayat %2,56 pahalı oldu

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Ocak ayı enflasyonunu yüzde 2,56 olarak açıkladı.

2017 yılı Ocak ayı enflasyonunda (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 2,56 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,64 artış gerçekleştiği kaydedildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), 2017 yılı Ocak ayı hayat pahalılığı oranı / enflasyon rakamlarını açıkladı.

DPÖ’nün bulgularıyla ilgili Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada bir önceki aya göre, endekste kapsanan 491 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 116 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği bildirildi.

Buna göre, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; Sindirim Sistemi İlaçları %93,30 , Kabak %67,63 ve Yara Bandı %47,06 olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; Piyango Bileti (Türkiye Cumhuriyeti) %60,00, KKTC Devlet Piyango Bileti %40,00 ve Etek Gabardin Kışlık %28,19 oldu.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

“Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %7,92 artış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %7,89 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5,75 artış, Ulaştırma ana grubunda %4,47 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %3,45 artış, Eğitim ana grubunda %3,34 artış,Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2,91 artış, Sağlık ana grubunda %2,52 artış, Haberleşme ana grubunda %1,32 artış; Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %11,38 azalış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %6,29 azalış, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1,19 azalış”

En yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yaşandı.

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda özellikle vidanjör ücreti, elektrik faturası ile su faturasında (belediye) gelen zamlar nedeniyle artış yaşanırken, ikinci sırada artış gösteren alkollü içecekler ve tütün ana grubunda ise sigaraya yapılan zamlardan dolayı artı değer gösterdi.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubu da bulaşık makinesi, elektrikli narenciye sıkacağı ve elektrikli mutfak robotu fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle üçüncü sırada en çok artış gösteren ana grup oldu.

Ocak ayında endekse yansıyan Dolar, Sterlin ve Euro döviz kurlarının aylık ortalaması artı oldu.

Özellikle döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle eğitimde, ulaştırmada ve haberleşmede artışlar meydana geldi.

Eğitim ana grubu özel üniversite ücretleri, anaokulu ücreti ile özel lise ücretlerindeki döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle artı değer gösterirken, ulaştırma ana grubunda araba için full servis, uçak ücreti (Ercan-Antalya) ve fren balatası değişimi fiyatlarında meydana gelen artışlardan dolayı artı değer yaşandı.

Giyim ve ayakkabı ana grubunda başlayan sezon indirimleri nedeniyle en çok düşüş gösteren ana grup olurken, lokanta ve oteller ana grubu, kış sezonu nedeniyle otel ücretlerindeki fiyat düşüşlerinden dolayı eksi değer gösterdi.

Eğlence ve kültür ana grubunda, TC Milli Piyango Bileti, KKTC Devlet Piyango Bileti ve Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı -Fransa) fiyat düşüşlerinden dolayı eksi değer yaşandı.

“9 ARTIŞ, 3 DÜŞÜŞ”

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 9 ana grubunda artış, 3 ana grubunda ise düşüş yaşandı.

Sonuç olarak Ocak ayı enflasyon rakamında %2,56 oranında değişim gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyonda % 11,64 artış yaşandı.