Ödev için kazı yaptı, uçak enkazı buldu

Uçağın enkazını, içindeki Alman pilotla birlikte bulan Daniel Dom Kristiansen, bu keşfi babasının, “Git de şu tarlaya düştüğü söylenen uçağı bul” demesi üzerine gerçekleştirdi. Baba Klaus Kristiansen, büyükbabasının İkinci Dünya Savaşı'nda bölgeye bir Alman uçağının düştüğünü anlattığını söyledi. Bir çiftçi olan Kristiansen, “Oğlum Daniel İkinci Dünya Savaşı hakkında bir ödev yapacağını söylediğinde, şakasına düşen Alman uçağını bulmasını söyledim” dedi.

Enkazın çoktan kaldırılmış olduğunu düşünen baba Kristiansen, eğlenceli olacağını düşündüğü için oğluyla birlikte, yanlarına bir metal detektörü alarak araziye çıkıp enkazı aramaya başladı.

Enkazın parçalarını detektör yardımıyla bulmaya başlayan ikili, yaptıkları amatör kazıda pilotun kemiklerine ulaşmalarıyla yerel yetkililere haber verdiler. Bunun üzerine polis, bomba imha ekipleri ve Almanya Konsolosluğu'ndan görevliler kazı alanına geldi. Bulunan uçağın İkinci Dünya Savaşı sırasında Luftwaffe tarafından sıklıkla kullanılan Messerschmidt Bf 109 olduğu açıklandı.