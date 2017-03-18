"Ödeyin bizden kestiğiniz haksız kesintileri"

Haluk Doğandor

1’inci İrsen Küçük Hükümeti’nin Maliye Bakanı Ersin Tatar'ın dönemi olan ve 13 bin emekliden kesilmiş Eylül-Aralık 2010 ayları ile 2010 yılı 13’üncü maaşından yapılan kesintiler hala emeklilere ödenmedi.

Maliye Bakanlığı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin Haziran 2015’te verdiği karar üzerine, 2010’da maaşlarından vergi kesintisi yapılan emeklilere toplam 12 milyon TL tutarında ödeme yapması gerekiyor.

2010 yılında Yapılan kesinti sonrasında Emekli Dernekleri, Eylül 2010’da Anayasa Mahkemesi nezdinde iki dava açmış, dava yürürlüğün durdurulması davasını bir mutabakat tutanağı ile geri çekilmiş esas dava 13 Ocak, 2011 tarihinde emeklilerin lehine sonuçlanmıştı. Ocak 2011 itibariyle emekli maaşlarından vergi kesintisine son verilmiş, ancak Anayasa Mahkemesi huzurunda varılan mutabakata ve idare ile savcılığın taahhüdüne rağmen, geriye dönük beş aylık kesintiler ödenmemişti.

Ödemenin gecikmesi üzerine 7 Ekim 2011 tarihinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde yeniden bir dava açılmış kararın okunması ise Haziran 2015'te olmuştu. Yüksek İdare Mahkemesi 11 Haziran 2015’te, 2010 yılında emeklilerin maaşlarından vergi alınması ile ilgili yasanın bazı maddelerinin iptaline karar vermişti.

Necat Arifoğlu isimli emekli tarafından YİM’de açılan ve maaşından kesinti yapılan tüm emekliler için emsal oluşturan davada mahkeme, Anayasa’nın 160’ıncı maddesini esas alarak, Devleti, emeklilerin maaşlarından yapılan 5 aylık kesintiyi geri ödememe konusunda kusurlu bularak, kesintilerin ödenmesi emrini vermişti. Star Kıbrıs kendilerinden haksız şekilde kesilen bu paraları emeklilere sordu;

Adil HASDEMİR: Yıllar önce yapılan kesintiler ödenmeyince, mahkemeye başvuruldu ve mahkemeyi kazanmamıza rağmen hala ödenmedi. Bundan bir önceki Maliye Bakanı söz vermesine rağmen iktidar süresi yetmediğinden ödenemedi. Şimdiki Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan bu konu ile ilgili hiçbir adım atılmadığını görüyor ve üzülüyoruz.

Yaşar UZUN: Bu durumdan rahatsızız, bizim aldığımız maaşlardan zaten yıllar önce haksız bir kesinti yaptılar. Ama en önemlisi başvurduğumuz yargının lehimize sonuçlanan “ödeyin” kararına rağmen iş başına gelen hükümetler bu konuda hiçbir karar üretmiyor.

Mustafa KARAMAN: Ne diyelim ödemiyorlar, elimizden bir şey gelmiyor ki. Herhalde kendileri yiyecekler o sebepten ödemiyorlar, ödesinler bizim paramızı.

Baki TOPALOĞLU: Mademki yargı lehimize bu paranın ödenmesi kararını verdi, bu hükümetler neden ödemiyor? Yani yargı kararına bile uymuyor bunlar.

Maliye Bakanlığı döneminde emeklilerden yapılan kesintileri sorduğumuz Eski Maliye Bakanı Ersin Tatar ise Star Kıbrıs’a şunları söyledi: “Emeklilerin açtığı dava sonunda hukuk mücadelesi verilmiş ve mahkemeye yapılan müracaat sonunda bu paraların geri ödenmesi konusunda bir karar üretilmiştir. Bu hakimlerden birisi de Sayın Emine Dizdarlı’dır. Ben de Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi başkanı olarak bu paranın ödenmesi konusunda mücadele ettim. Ve sonunda 12 Milyon TL, 2017 bütçesine konularak ödenmesi konusunda karar üretilmiştir.

Sayın Serdar Denktaş, tabi ki Maliye Bakanı olarak her zaman sıkıntı içerisindedir, bunu da kabul etmek lazım ancak alınan bu karar sonucunda da ödemeyi yapması gerektiğini kendisi de biliyor. Ödemeyeceğim demedi ama nakit ne zaman sağlanır, zaten bütçe yasasında da yerini almıştır. Umarım Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ta emeklilere bu paranın en kısa zamanda ödeneceği talimatını verecektir.”