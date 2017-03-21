Nadire Bahadi

Mağusa’da 9 Mart Caddesi’ndeki baraka evler bölgesinde önceki gün sabah bölge sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada sopa ile eline vurulan Mehmet Tarihsever’in parmağı kırıldı, Emine Kıraçoğlu gözüne atılan yumrukla ciddi şekilde darp edildi. Bölge sakinlerinin sopalı ve yumruklu kavgalarını sonlandırmaya giden polis zor anlar yaşadı. Polis Ayşe, Erkan, Hüseyin, Serdal Mutella isimli aynı ailenin fertlerini tutuklandı. Aile,“Mülke tecavüz”, “ Ciddi darp”, “Vahim zarar”, “Tecavüzkar alet taşıma” ve “Kasti hasar” suçlamaları ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Aleyhlerindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından tüm zanlılar teminata bağlandı.

Odunla parmağını kırdı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Ayşe Mutella’nın aralarında çıkan tartışma sonucu olay yerinde eline aldığı odunla Mehmet Tarihsever’in eline vurup orta parmağının kırılmasına neden olduğunu söyledi. Yücetürk, zanlının polise yapılan şikayet neticesinde tutuklandığını kaydetti.

Evi basıp gözünü morarttılar

Polis tarafından tutuklanan Erkan Mutella, Hüseyin Mutella ve Serdal Mutella ise Ayşe Mutella’nın ardından mahkemeye çıkarıldı. Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Osman Üreten ise zanlıların yaşanan olayın ardından Ali Alimer’e ait evin camını kırarak içeriye girdiklerini ve zanlılardan birinin Emine Kıraçoğlu’nun gözüne yumruk attığını kaydetti.

Polisin yürüttüğü her iki bağlantılı olay ile ilgili başlatılan soruşturmalar tamamlandı. Zanlılar aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmedi. Polis zanlıların yargı sürecinde mahkemede hazır bulunmasını temin etmek maksadı ile teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak kimlik ve pasaportlarına polis tarafından el konulmasına karar verdi. Zanlılar KKTC vatandaşı 2’şer kefilin imzalayacağı kefalet senetleri karşılığında serbest kaldı.