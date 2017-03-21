Ofiste çalışırken bunlara dikkat!

Sosyal Medya

Belki de bir saat içinde birden çok kez sosyal medyaya dalarak, arkadaşların ne yaptığına göz atmak ve işten kopmak mümkündür. Tüm güncellemeler sizi farklı düşüncelere daldırırken işe döndüğünüzde odaklanmanız zorlaşır. Çalışırken sosyal medya sitelerinden uzak durmaya çalışın.

İlla bakmak istiyorsanız bu süreleri molalarınızla sınırlandırın. Kesinlikle konsantre olmanız gereken bir şey varsa, bilgisayarınızın internet bağlantısını kesin.

Çok Fazla E-Mail

E-mailler posta kutumuza düştüğünde hemen göz atmak ve gerekiyorsa cevaplamak isteriz. Çoğu işle alakalı olsa da sizi üzerinde çalıştığınız şeyden alıkoyarlar. Sürekli cevap vermek için ara verirseniz projenizde yol alamazsınız.

Devamlı e-maillerinizi kontrol etmektense bunun için özel zamanlar ayırın. Kalan zamanlarda e-mail programınızı kapatın.

Birden Çok İşi Aynı Anda Yapmak

Birden çok iyi aynı anda yapmaya alıştıysanız, size daha az zaman harcattıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Halbuki araştırmalara göre dikkatinizi bir işten diğerine vermek aslında her bir işi daha uzun sürede tamamladığınız anlamına gelir.

Mümkün olduğunca tek seferde bir projeye odaklanın; aciliyeti az olan işlere sıra geldiğinde onları bir arada yapabilirsiniz.

Yorgunluk

Dikkatinizi dağıtacak şeyler olmasa bile yorgunluk konsantrasyonu öldürebilir. Uykusuzluk aynı zamanda kısa süreli hafızayı da kötüleştirmektedir. Yetişkinler günde 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Uykuyu bir öncelik haline getirin.

Böylece uyanık olduğunuzda daha üretken olursunuz. Günün içinde en ayık olduğunuz saatleri belirleyin ve önemli işleri bu saate kaydırın.

Açlık

Öğünleri, özellikle de kahvaltıyı atlamak beynin odaklanmasını zorlaştırır. Kahvaltı yapmayı, protein oranı yüksek atıştırmalıkları tercih etmeyi (peynir, ceviz gibi) alışkanlık haline getirin. Basit karbonhidratlar yerine tam tahıllar gibi kompleks olanları tüketin.

