Öfkelenen bıçağa sarılıyor

Nadire Bahadi

Boğazköy’de önceki gün akşam saatlerinde kız meseli yüzünden kan aktı.

Semih Aktar çıkan tartışmada Ökkeş Demir’i böbrek kısmından ve sağ bacağından ekmek bıçağı ile yaraladı.

Bulut Akacan olayı ve Doğanköy’de yaşanan olayın ardından bu kez de iki öğrenci tartışması sonucu yaşanan olay ile Girne bölgesinde bir hafta içinde 3’üncü bıçaklama olayı yaşandı.

Tutuklanan Aktar dün “yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamaları ile Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, olayda kullanılan bıçağın henüz tespit edilememesi nedeni ile zanlı Semih Aktar’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Ekmek bıçağı ile yaraladı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Semih Güneş mahkemede sunduğu ifadesinde, olayın Boğazköy’de, önceki gece saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Çağ İş Hanı arkasında bulunan otopark alanında gerçekleştiğini açıkladı.

Üniversite öğrencisi Semih Aktar’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ekmek bıçağını, aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Ökkeş Demir’e sapladığını belirten Güneş, Demir’in sağ böbrek kısmından ve sağ bacağından yaraladığını kaydetti.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Ökkeş Demir’in yaşanan olayın ardından Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bölümünde müşahede altına alındığını söyleyen polis memuru Semih Güneş, Demir’in hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.