Oğan: "Sahillerde Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri beslemek zorunda mıyım?"

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Türkiye'deki mültecilerin IŞİD'li olma ihtimalinin yüzde 100 olduğunu söyleyerek, "Sahillerde gidip Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri burada beslemeye mecbur muyum?" diye ‘sordu'.

Oğan, KRT'de Çağlar Cilara'nın yönetip sunduğu 'Haber Merkezi' programına katıldı.

‘MHP'NİN TABANI İLE TAVANI BİRBİRİNDEN KOPTU, TAVAN ASILI KALDI'

Başkanlık sistemi ve Barzani'yle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Oğan, MHP'nin tabanı ile tavanının artık birbirinden koptuğunu ve tavanın asılı kaldığını belirtti.

‘ÜLKÜCÜLERİN ‘HAYIR'DAN DÖNMESİ ARTIK MÜMKÜN DEĞİL'

Oğan, tabanı oluşturan Ülkücülerin artık ‘Hayır'dan dönmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Oğan, Suriyeliler hakkında da şunları söyledi:

"Vatandaşlık dahi verseniz hepsini geri göndereceğiz. Yok böyle bir şey. Türkiye'nin neresine baksanız mülteciden geçilmiyor.

Türkiye'nin emeğini, parasını kimse böyle çarçur edemez. Sen babanın parasını yedirmiyorsun onlara, bu milletin parasını yediriyorsun.

‘GİDİYOR CANLI BOMBA OLUYOR İNSANIMIZI KATLEDİYOR, GİDİYOR SAHİLDE ÇOLUĞUN ÇOCUĞUN NAMUSUNA GÖZ DİKİYOR'

Gidiyor canlı bomba oluyor insanımızı katlediyor, gidiyor sahilde çoluğun çocuğun namusuna göz dikiyor. Sokakta insanlarımız rahat rahat dolaşamıyor. Bunlara müsaade edemeyiz.

Sahilde mültecinin ne işi var? Mülteci kamplarında kalacaklar.

Orada Mehmetçik savaşmayacak. Eli kolu silah tutan herkesi silah altına alacaksın.

25 milyar doları onlara güneş kremi, onlara tüp bebek parası vermeyeceksin.

Benim öğrencim burada parayla okurken Suriyeli bedava okuyor."

Oğan ayrıca, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 100 bin Suriyeli olduğunu da söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiş durumda. Yarın bunların her birisinin bir canlı bomba olma ihtimali yüzde 100'dür. Yarın bunların her birinin bir kapkaççı, bir hırsız, bir tecavüzcü ya da bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür.

‘BİZ BU KADAR HIRSIZI, BU KADAR IŞİD'LİYİ BARINDIRMAYA MECBUR MUYUZ?'

Biz mecbur muyuz? Biz bu kadar hırsızı, bu kadar IŞİD'liyi barındırmaya mecbur muyuz?

Sahillerde gidip Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri burada beslemeye mecbur muyum kardeşim?

‘SAVAŞINDAN KAÇMIŞ, ÜLKESİNİ KORUMAKTAN ACİZ GELMİŞ BURADA SOKAKLARDA'

Savaşından kaçmış, ülkesini korumaktan aciz gelmiş burada sokaklarda. Bizim insanımız rahat dolaşamıyor.

‘TÜRKİYE'DE EN AZ 1 MİLYON SAVAŞACAK KABİLİYETTE SURİYELİ VAR, EL BAB'DA MEHMETÇİK ŞEHİT OLUYOR'

Türkiye'de en az 1 milyon savaşacak kabiliyette Suriyeli var. El Bab'da Mehmetçik şehit oluyor, Suriyeliler sağda solda nargile içiyor, sokaklarda kadınlara laf atıyor. Böyle bir şey olamaz."