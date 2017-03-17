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Öğrenci yurdunda olay!

Öğrenci yurdunda olay!

Dün saat 10.00 sıralarında, Haspolat’ta, bir öğrenci yurdunda, Ö.C.(E-24), tasarrufunda bulunan bıçak ile, tartıştığı Mehmet Şerif Önder’i sağ bacak baldırından yaraladı.

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Dün saat 10.00 sıralarında, Haspolat’ta, bir öğrenci yurdunda, Ö.C.(E-24), tasarrufunda bulunan bıçak ile, tartıştığı Mehmet Şerif Önder’i sağ bacak baldırından yaraladı.

Olayda yaralanan Mehmet Şerif Önder, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu edildi. Ö.C. tutuklandı.

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