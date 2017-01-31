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Öğrenciler bugün karne alıyor

Öğrenciler bugün karne alıyor

Devlete ait ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler bugün karnelerini alıyor.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde yarıyıl tatili karnelerin dağıtılmasıyla yarın başlamış olacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda toplam 23 bin 355 öğrenci, orta dereceli okullarda ise 23 bin 226 öğrenci öğrenim görüyor.

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