Öğrenciler büyüklere örnek oluyor

Gürsel Karagözlü

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi (CTEML) öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Güneşköy’de yardıma muhtaç ve hasta iki kızı olan Hamza Ertutan ailesine yardım eli uzattı.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri öğretmenleri ve öğrenci konseyi ile işbirliği içinde hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında bölgede yardıma muhtaç ailelere ziyaretler başlattı.

İlk ziyaretini Güneşköy’deki Ertutan ailesine yapan CTEML öğrencileri, aileye yatağa bağlı ve yardıma muhtaç bir şekilde yaşam süren iki kızı için çeşitli malzemeleri ulaştırdı.

Okul Müdürü Faik Arçay, bu projenin toplumun diğer kesimlerine de örnek olmasını diledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin ihtiyaçlı aile ve bireylere yönelik ziyaretlerinin devem edeceğini ifade eden Faik Arçay, projenin, öğrencilerin çevresindeki sosyal yaşama duyarlı olmalarına ve yardımsever bireyler olarak yetişmelerine katkı koyduğunu belirtti. Faik Arçay,

“Cengiz Topel okul idaresi olarak öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu duyarlılıklarının toplumun diğer kesimlerinde de gösterilmesi ayrıca ilgili makamlarında bu konularda gereğini yapmaları aileyi rahatlatacağı düşüncesindeyiz” dedi.