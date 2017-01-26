Öğrenciler Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na fidan dikti

Girne Belediyesi’nin yeni oyun grubu yerleştirip çevre düzenlemesi yaptığı; Karaoğlanoğlu Kervansaray Parkı’na Karaoğlanoğlu İlkokulu, The American Nursery School ve Colour Land Prep School öğrencileri fidan dikti.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, parka dikilen fidanlar ‘benjamin’ ve ‘zakkum’ türü çalı gruplarından oluştu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra kent genelinde 25 parkın elden geçirilerek yeni oyun alanları kazandırıldığını kaydetti.

Geçen yıl Defne Parkı ve Gelinkuşu Parkı’nın hizmete girdiğini anımsatan Güngördü, bu yıl da Ozanköy Zeyko ve Karaoğlanoğlu Kervansaray Bölgesi’nde park çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Güngördü, fidan dikim etkinliğine katılan okulların öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.