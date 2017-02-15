Öğrenciler Rum Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptı
Güney Kıbrıs’taki öğrenci örgütleri POFEN, FETEPAK, PSEM’in; burslar için ayrılan ödeneklerde yapılan 6 milyon Euro’luk azaltma nedeniyle dün, Rum Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptığı bildirildi.
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Güney Kıbrıs’taki öğrenci örgütleri POFEN, FETEPAK, PSEM’in; burslar için ayrılan ödeneklerde yapılan 6 milyon Euro’luk azaltma nedeniyle dün, Rum Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, örgütlerin, düzenledikleri eylemde, burs ödeneğinin 66 milyon 890 bin Euro’dan 59 milyon 968 bin 590 Euro’ya düşmesini protesto ettiğini yazdı.
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