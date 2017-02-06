"Öğrenciler takip altına alınacak"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu Genç TV’de yayınlanan “ Siyaset Yemeği” Programına katılarak soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, "öğrenci" adı altında ülkemize gelenlerin denetleneceğini ve bunu suistimal edernlere ceza uygulanacağını açıkladı. Bu gibi "öğrenci" sayısının arttığını ve sosyal düzeni bozduklarını belirten Evren, Çalışma ve Eğitim bakanlıkları ile bu konuda çalışma başlattıklarını açıkladı..

Mevcut cezaevinde büyük sıkıntılar var

Merkezi Cezaevi konusunda açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Kutlu Evren yeni Merkezi Cezaevi Projesi ile ilgili bilgiler verdi. Göreve geldiği günden itibaren cezaevi konusunda adım atma hedefinde olduğunu belirten Bakan Evren, cezaevinde büyük eksiklikler ve ihmaller olduğunu, bunları aşmak için çalışmaların başladığını açıkladı ve şunları söyledi:

“Mevcut cezaevinde ısıtma sisiteminden tutun tuvaletlerine kadar büyük sorunlar var.En azından alt yapı açısından eksikliklerin tamamlanması için bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Cezaevinde artık nakit kullanılmıyor, tamamen kart sistemine geçtik. Mahkumlar artık kartlarla alışveriş yapıyorlar. Böylelikle muhasebede oluşacak herhangi bir sorunun önüne geçmiş bulunuyoruz.

Yeni Cezaevi Projesi içinde girşimlerimizi başlattık ve ilk olarak Müteahhitler Birliği ile biraraya geldik. Mimarisi ve malzemesi ile ilgili TC’de ihalenin açılmasına ve her iki ülkenin müteahitleri işbirliğinde projenin burada başlamasında karar kılındı”.

Yeni Merkezi Cezaevi Projesi hazır

Bakan Evren, Ankara’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir protokol imzaladıklarını, yaklaşık 765 kişinin aynı anda tutulabileceği,açık ve kapalı olarak inşa edilecek binada 500 yetişkin, 65 çocuk, 100 kadın ve 100 kişinin açık cezaevinde kalabileceği bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.

Sosyal ve eğitim maksatlı faaliyetlerinde bulunacağı bir cezaevi olacağını belirten Evren, spor alanları ve mahkûmların kendilerini mesleki yönden yetiştirecekleri atölyelerin yer alacağını, bu projeye son şeklini verip ihalesinin açılarak en kısa sürede çalışmaların başlayacağını söyledi.

Mevcut Cezaevi’nin sorunlarını aşmak için istişare içindeyiz

Çocuk mahkûmların yetişkinlerle aynı yerde kalması konusuna değinen Bakan Evren ,şuanda cezaevinde bir takım huzursuzlukların olduğunu, gerek personelin sorunları gerek tutukluların bulundukları yerler ve mevcut 150-170 kapasiteli bir cezaevinde 450 mahkûmun tutulduğunu, bu sorunların kökten çözülmesi için yeni merkezi cezaevinde tüm sıkıntıların aşılması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Cezaevi personelinin sıkıntıları bulunduğuna dikkat çeken Evren, cezaevi müdürü, personeli,sendikalar ve bakanlık yetkilileri ile biraraya gelerek en azından yeni merkezi cezaevi yapılana kadar bu sorunların nasıl aşılabileceğine dair karşılıklı görüş alışverillerine devam ettiklerini belirtti.

Mobese kameraları devreye giriyor

Evren, ülkemizde özellikle güvenlik konusunda yeni bir ivme kazandıracak mobese kameralarının kısa sürede devreye gireceğini, tamamen hibe olarak TC desteği ile hayata geçeceğini, Girne ve Lefkoşa’nın projelendirmesinin bittiğini, Mağusa ve Güzelyurt için de çalışmaların olacağını, emniyet teşkilatı sorumluluğunda yaklaşık 650-700 mobese kamerasının gerekli yerlerde 5 şehirde yer alacağını söyledi.

Yeni kırsal kesim arsaları ve sosyal konut projesi hayata geçecek

Kırsal kesim arsaları konusunda açıklamalar yapan Evren, 3 etapta alt yapılarının yapılması konusunda bir proje gerçekleştirklerini söyledi.

“Bu proje ile piyasada bir hareketlilik yaşanacak iç piyasada iş hacmi açmış olacağız. 53 milyona yakın olacak bir projeden bahsediyoruz. Bunların yakında blokeleri alınacak bir kaç hafta içinde bu ihaleler açılacak. Yeni bir sisteme gitmeyi düşünüyoruz.Sosyal konut yapılması gibi talepler var. Şehiricilikten alacağımız görüşlerle çok katlı apartman sistemi ile bir arsada birçok kişinin kalabileceği bir projemiz olacak.

Vatandaşlıkla ilgili yeni yasa hazırlığı başladı

Bakan Evren, yurttaşlık ve muhaceret affı ,hangi koşullara göre vatandaşlık verildiği konusunda açıklamalarda bulundu.

“Vatandaşlıkla ilgili yeni bir çalışmamız var. Daha önce CTP’nin öngördüğü bu çalışmayı yine onlarında görüşlerini alarak revize ettik. Bakanlığın uhdesinde vatandaşlık konusunda sıkıntıların aşılması için yeni bir yasa hazırlığı içerisindeyiz. Mecliste bulunan diğer partilerinde destek vereceği bu yasayı hayata geçireceğiz. Pratikte yaşanan birçok sıkıntıyı şu anda Bakanlar Kurulu ile aşmaya çalışıyoruz. Güvenlik ve sağlık koşulları yerinde olanlar, gerekli kriterlere sahip olanlar ve ülkemize yatırım yapanlara vatandaşlık veriyoruz.

Muhaceret Affı’ndan yaklaşık 6 bin 400 kişi yararlandı

Muhaceret affından yaklaşık 6400 kişi yararlandı. Bütçeye 11-12 milyon TL katkıda bulunuldu. Mağdur olan aileler gerek sosyal yaşamda gerek iş dünyasında sorunlar yaşayan birçok kişi tamamen yasal çerçevede gelip işlemlerini yaptılar. Mağdur olanlar sıkıntılarını aşmış oldu.

“Öğrenci” adı altında ülkemize gelen ve suiistimal eden öğrenciler belirlenecek

İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Ülkemize okumak için gelen, ancak bu konuda soru işaretleri olan öğrenci sayısı artıyor. 3. dünya ülkelerinden gelen ve bu durumu suiistimal eden belli bir kesim, sosyal düzeni bozuyor. Yurt içine öğrenci olarak gelen kişilerin üniversite öğrenci işlerinin kayıt yapmasının ardından bize hangi yurtta ya da hangi evde kalıdığının adresini bildirecek. Adres değişikliği varsa bildirilecek. Muhaceret tarafından yapılacak denetimler yapılacak. Aykırılıklara cezası uygulanacağını da buradan açıklamak istiyorum.”

Oray Sitesi’ndeki koçan sorunu aşılıyor

Oray sitesinde kalan vatandaşların koçanları konusunda bir çalışma yaptıklarını belirten Evren, daha önce mağduriyet yaşadıklarını, on yıldan fazladır devam eden bu sürecin gerekli işlemlerin yapılıp koçanların verilmesiyle yakın bir tarihte sona ereceğini açıkladı.

Belediyelerle ilgili kökten değişim sağlayacak değişiklik yasa tasarısı hazır

Mevcut 28 belediyemizin birçoğunun ekonomik olarak sıkıntıları var. Büyük kent ve kırsal kesim belediyelerimizin genel olarak profesyonel bir yöntemle yönetilmedikleri için özellikle maddi sıkıntıları bulunuyor. Belediyelerle ilgili bir değişiklik yasası var.Kökten bir değişim olacak bu yasayı en kısa sürede meclise veriyoruz.