Öğrenciler video kameralarla görüntülenecek

İngiltere, okullarda öğrencilerin video kameralarla görüntülenmesini pilot uygulama olarak devreye aldı.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre, iki devlet okulu öğretmenlerin göğüslerinde taşıdıkları kameralarla öğrencileri görüntülemeye başladı.

Okullardaki disiplinsizliği önlemeye yönelik uygulama kapsamında öğretmenler diledikleri anda kayda başlayabiliyor.

Habere göre kameralar görülebilir bir şekilde taşınıyor ve sadece olumsuz davranışları değil, örnek teşkil edeceği düşünülen olumlu davranışları da kayda alıyor.

Ülkede göğüs kameraları emniyet ve güvenlik görevlileri tarafından da kullanılıyor. İngiliz emniyeti, geçen yıl başlattığı uygulama kapsamında başkent Londra’da görev yapan 22 bin polise göğüs kamerası dağıtmıştı.

Polis kameralarının kaydettiği görüntüler merkezi bir sunucuya otomatik olarak yükleniyor ve herhangi bir davada delil olarak kullanılmazlarsa 31 gün içinde yine otomatik olarak siliniyor. Vatandaşların, bu süre içinde yazılı olarak talep etmeleri halinde kendileriyle ilgili görüntülere erişimine izin veriliyor.

İngiltere, dünyada en fazla güvenlik kamerası (CCTV) kullanılan ülkelerden biri olarak biliniyor. 2015 verilerine göre ülkede yaklaşık 6 milyon kamera 24 saat görüntü alıyor.

İngiliz polisi 2011'de Londra'da yaşanan ayaklanmanın ardından 200 bin saatlik video görüntüsünü 5 ay boyunca inceleyerek şiddet ve yağmalama olaylarına karışan 5 bin kişinin kimliğini tespit etmişti.