Öğrencilerden örnek davranış

Nörolastom tümörüyle mücadele eden 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin kök hücre nakli ve immuneterapi tedavilerine katkı için yardım kampanyaları başlatıldı. Nefes için düzenlenen yardım kampanyasına Kurtuluş İlkokulu ailesi olarak, “Bir nefes de bizim” diyerek kampanyaya destek oldu. Kurtuluş İlkokulu Müdüresi Filiz Boyoğlu, yaptığı açıklamada, üç yıldır kanserle mücadele eden Nefes Demirpençe’ye desek olmak amacıyla yaptıkları bağışı belirtilen hesap numarasına yatırdıklarını söyledi. Boyoğlu, “Biz inanıyoruz ki, Nefes Demirpençe, soyadı gibi hayata demirden pençeleriyle tutunacak. Bizler de Kurtuluş İlkokulu ailesi olarak, çam sakızı çoban armağanı misali, Nefes’e destek olmak istedik. Halkımızı da Nefes Demirpençe’ye destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

7 bankada açılan hesaplar yanında, Turkcell ve Telsim cep telefonlarından NEFES yazılıp 1441’e gönderilerek SMS’lerle de kampanyaya 10 TL’lik destekle bulunabiliyor. Nefes’in annesi Nihal Cesuroğlu adıyla açılan bağış hesapları şöyle:

“KOOPBANK TR: 10-304-6112864

İŞ BANKASI TR: 6804-0084198

LİMASOL BANKASI TR: 11-390-3903-001

K.T. ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ TR: 1-2750

YAKIN DOĞU BANK GÜLÜCÜK HESABI ÖYAK TR: 01-300-00103180

İKTİSAT BANKASI TR: 9010-7182780-351”

Kampanya gönüllüleri ve telefon numaraları ise şöyle:

“Gülten Canaş 533 846 23 36, Feriha Sergen 533 868 1889, Reyhan Yalovalı 533 866 28 81, Kıymet Baytaroğlu 542 852 38 36, Umut Öksüz 542 866 66 16, Ahmet Baba 533 834 04 04.”