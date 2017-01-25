Öğrencileri Allah acıdı

Gamze Pir Baykur

İskele-Ercan Anayolu üzerinde saat 12:30’da Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 7 öğrenci ise hafif şekilde yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre Maşallah Menekşe, yönetimindeki TKC 875 plakalı minibüs ile Ercan istikametinden İskele istikametine doğru dikkatsizce seyretmesi sonucu, Sınırüstü köyü kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Feyza Bal (K-17), Bünyamin Mehmetoğlu (E-15), İsmail Aslan (E-12), İpek Toktaş (K-14), Ömer Arslan (E-11), Yusuf Temel (E-14) ve Mücelle Nur Ayhan (K-15) isimli öğrenciler hafif şekilde yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 öğrencinin de yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.