Öğretmen sendikaları Kayıp Şahıslar Komitesi laboratuarını ziyaret etti

KTÖS, KTOEÖS, İki toplumlu Öğretmen İnisiyatifi ve PROODEFTIKI’ye bağlı iki toplumun öğretmenlerinin, önceki gün Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ait ara bölgedeki Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret ettiği bildirildi.

Dört sivil toplum örgütü adına yazılı bir açıklama yapan KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal, ziyarette ülkenin karanlık geçmişiyle bir kez daha karşı karşıya geldiklerini kaydederek, “Laboratuvarda gördüğümüz kayıp hayatlara ait kalıntılar, ülkemizde çözüme ve barışa ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, bizlere tüm çıplaklığıyla yeniden ve daha da güçlü bir şekilde göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Baysal, Komitenin ve laboratuvar personelinin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ve sonuç aldıklarını görmenin, iki toplumun birleşmesi ve barış içinde bir yol çizmesi için daha çok birlikte çalışmanın gerekliliğini hissettirdiğini kaydetti.

Yaşananların bir daha yaşanmaması ve acıların bir kez daha tekrar etmemesinin, Adanın kalıcı federal bir çözüme ulaşabilmesi ile mümkün olacağını savunan Baysal, mücadeleyi, hem siyasal anlamda hem de karşılıklı bilimsel, demokratik, laik, barışçı eğitim sistemlerini dönüştürerek barış ve federasyon yönünde güçlendireceklerini belirtti.

“BİLGİLERİ KOMİTEYLE PAYLAŞIN”

Hâlâ kayıp olanların kalıntılarına ulaşabilmenin, ailelerin acılarını ve yaslarını bir nebze olsun azaltabilmenin ve kayıp yakınlarının yarım asırdır süren acılı bekleyişlerinin son bulmasını sağlamanın önemine işaret eden Baysal, bu sebeple o döneme tanıklık etmiş herkese çağrı yaparak, kayıpların gömü yerleri ile ilgili bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşmalarını istedi.

Baysal, “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına katkı koymak ülkesini seven ve bu adada yaşayan herkesin görevi olmalıdır” ifadelerine de yer verdi.