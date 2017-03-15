Oğuz: "Sendikalarla uzlaştık da kötü mü yaptık?"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, muhalefetin kamudaki mesai saatleri konusundaki eleştirilerini yanıtladı.

“Dediğim dedik yapabilirdik yapmadık” diyen Oğuz, üzerinde mutabakata varılmış yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

UBP Genel Sekreteri, “sendikalarla uzlaştık da kötü mü yaptık” diye sordu ve uzlaşıyla hareket edilmesine yönelik eleştirileri ‘tuhaf’ olarak niteledi.

Hükümetin sendikaların taleplerini dikkate aldığını ifade eden Oğuz, “bir uzlaşı neden rahatsızlık yaratır” dedi.

Dursun Oğuz, muhalefetin “hükümet hata yapsın da eleştirelim” beklentisi olabileceğini ama bir uzlaşının da eleştirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

“Şu an bir uzlaşı var ve taraflar memnun” diyen Oğuz, “toplumun uzlaşı ve iç barışa ihtiyacı var. Hepimiz aynı hedefe yoğunlaşmalıyız. Bu hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.