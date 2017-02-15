Okullarda tatil bugün tamamlanıyor
Okullarda yarın ikinci dönem için ders başı yapılacak.
Okulların yarı yıl tatili bugün tamamlanıyor. Okullarda yarın ikinci dönem için ders başı yapılacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikici yarısı Haziran ortasına kadar devam edecek.
Yarından itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeni düzenleme uygulanacak.
İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-12.40; okul öncesi okullarda (4-5 yaş) 08.00-12.00 olacak. İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri 14.00-16.10 saatleri arasında yapılacak.
Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 07.55 - 13.05, pazartesi öğleden sonraları da 14.00-16.00 olarak belirlendi.
Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul tarafından belirlenen ders başlangıç ve bitiş saatleri 16 Haziran’a kadar uygulanacak.
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