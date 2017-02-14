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Okullardaki ders saatleri değişti

Okullardaki ders saatleri değişti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlk ve Orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlk ve Orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

Buna göre ilkokullarda 8:00–12:40; okul öncesi (4 – 5 yaş) 8:00 – 12:00; orta dereceli ve lise okullarında 7:55 - 13:05 saatleri geçerli olacak.

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