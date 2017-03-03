Olaylar büyümesin diye cezaevinde bekleyecek

Nadire Bahadi

Doğanköy’de Pazar günü müzik konusu yüzünden aralarında çıkan tartışmada Fevzi Budak’ı karnından bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan Burak Güler’in tutukluluk süresi dün doldu.

Güler, “Adam öldürmeye teşebbüs etme”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Yaralama” suçlamaları ile dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Polis mahkemede zanlı aleyhindeki soruşturmayı kısmen tamamlandığını, Güler’in bu aşamada soruşturmaya etki etme olasılığının bulunmadığını açıkladı.

Mahkemede ifade veren soruşturma subayı Hüseyin Zeybek, Güler ve Budak’ın ailelerinin aynı sitede komşu olduklarını ve taraflar arasındaki uzlaşının sağlanmadığını ifade ederek zanlı Güler’in serbest kalması halinde olayların daha da büyüyeceğini belirtti.

Mahkeme taraflar arasında uzlaşı olmayışını ve zanlının yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğu beyanlarını dikkate alarak Burak Güler’in tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Polis soruşturmasını sürdürüyor

Olayla ilgili mahkemede ifade sunan polis subayı Hüseyin Zeybek, zanlı Burak Gülerin 26 Şubat tarihinde saat 05:55’de Doğanköy Sarmaşık Sokak, İnandım Sitesi 2’de aynı yerde kalan Fevzi Budak’ı müzik konusu yüzünden tasarrufunda bulundurduğu 19 cm bıçakla karnından bıçaklayarak, ağır yaraladığını anımsattı. Mahkemeye çıkarılan zanlının aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi alındığını belirten Zeybek, bu sürede 7 kişiden ifade toplandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak Burak Güler’in soruşturmayı olumsuz etkileme olasılığının kalmadığını ifade eden Zeybek, Güler’in aleyhindeki suçlamaların ciddiyetine dikkat çekti. Güler ve Budak ailelerinin aynı sitede yaşadıklarını ifade eden Zeybek, zanlının serbest kalması halinde taraflar arasındaki husumetin büyüyeceğini söyledi. Zanlının yargılanmaktan kaçma ihtimalinin de bulunduğunu belirten Zeybek, Burak Güler’in tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Polis subayı Hüseyin Zeybek, karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Fevzi Budak’ın olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını anımsattı. Budak’ın sağlık durumu ile ilgili mahkemede bilgi veren Zeybek, yaralının yoğun bakımdan çıkarılıp cerrahi servise alındığını ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.