Oldu da Bitti Maşallah, Nefes için sergilenecek

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği her yıl düzenlemekte olduğu kültür gecesinin 3.'sü “Oldu da Bitti Maşallah” adlı folklorik skeci bu sene amansız hastalıkla mücadele etmekte olan Nefes için sahneliyor.

İki gecede icra edilecek gelecek olan kültür gecesinden elde edilecek olan tüm gelir Nefes’in tedavisi için ailesine iletilecek.

Dernek yaptığı basın toplantısıyla hem etkinlik ile ilgili bilgi vermek hem de Nefes’in son durumu ile ilgili aile fertleri tarafından halkı bilgilendirmeyi sağladı.