Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Oldu da Bitti Maşallah, Nefes için sergilenecek
Oldu da Bitti Maşallah, Nefes için sergilenecek

Oldu da Bitti Maşallah, Nefes için sergilenecek

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği her yıl düzenlemekte olduğu kültür gecesinin 3.'sü “Oldu da Bitti Maşallah” adlı folklorik skeci bu sene amansız hastalıkla mücadele etmekte olan Nefes için sahneliyor.

A+A-

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği her yıl düzenlemekte olduğu kültür gecesinin 3.'sü “Oldu da Bitti Maşallah” adlı folklorik skeci bu sene amansız hastalıkla mücadele etmekte olan Nefes için sahneliyor.

İki gecede icra edilecek gelecek olan kültür gecesinden elde edilecek olan tüm gelir Nefes’in tedavisi için ailesine iletilecek.

Dernek yaptığı basın toplantısıyla hem etkinlik ile ilgili bilgi vermek hem de Nefes’in son durumu ile ilgili aile fertleri tarafından halkı bilgilendirmeyi sağladı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.