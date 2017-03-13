Olgun: "Kıbrıs Türkü’nün bir değişime ihtiyacı var"

Deniz Abidin

Eski Müzakereci Ergün Olgun, KKTC’nin kurumsallaşması, yönetimin iyileştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokratik kuralların pratikte uygulanması gibi noktalara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Olgun, “iç politika tartışmaları yerine önceliğimiz bu olmalıdır, karşı karşıya olduğumuz tehdit budur. Bu noktada siyasi partilerin liderlik üstlenmesine ihtiyaç var” dedi.

Olgun, Kıbrıslı Türklerin önceliğinin, KKTC’yi güçlü bir ekonomi ve yönetime sahip, saygın bir noktaya getirip, hem uluslararası camiada hem de Kıbrıs Rum tarafı nazarında işbirliği yapılabilecek partnere dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Eski Müzakereci Ergün Olgun, müzakere sürecindeki resmin ortada olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi partilerin alternatifin KKTC olduğunu ve devletin kurumsallaştırılarak, ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini anımsattı. Olgun, ortaklık görüşülürken Rum tarafının Hidro karbon konusundaki tek yanlı girişimlerinin ortaklık ruhu ile uygun olmadığının altını çizerek, bugün yapılması gerekenin tüm siyasi partilerin “KKTC alternatifimizdir” sözünün altının doldurulması gerektiğini kaydetti.

“Öncelik KKTC’nin kurumsallaşması olmalı”

Olgun, KKTC’nin kurumsallaşması, yönetimin iyileştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması, demokratik kuralların pratikte uygulanması gibi elzem noktaların üzerine odaklanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Olgun, “İç politika tartışmaları yerine önceliğimiz bu olmalıdır” dedi. Olgun, “Karşı karşıya olduğumuz tehdit budur” diyerek, diğer konuların tümünün konunun özü olmadığını ifade etti. Olgun, bu nedenle iç politikada ve iç siyasette karşı karşıya olduğumuz tehditlere karşı alabileceğimiz tedbirlerle ilgili pratik önlemlerin üzerine odaklanılması gerektiğini belirtti. Olgun, toplumun motive olacağı bir vizyon ve siyasete tekrar bir güvenin doğabileceği altyapının oluşması gerektiğini ifade ederek, toplum tarafından a benimsenmesinin yollarının aranması gerektiğini vurguladı. Olgun, “Yalnız konuşmayla olmuyor, nasıl yapacağımızı, hedeflerimizi de her yönüyle, sağlık olsun, eğitim olsun, dış politika olsun, kurumsallaşma bakımından nasıl olacağının altı doldurulmalıdır. Bunun arkasından da kamu desteğini sağlamamız gerekir” dedi.

“Güçlü bir KKTC’ye ihtiyaç var”

Olgun, yapılacak olan ilk seçimde güçlü bir irade için söz konusu programın çıkması gerektiğini belirterek, çalışma olmadan, toplumun önüne çıkacak olan siyasi partiler bir sonraki dönemle ilgili hedeflerini belirlemeleri gerektiğini söyledi. Olgun, birçok siyasi partinin kendini federal bir ortaklığa endekslediğine dikkat çekerek, bu federal ortaklığın artık 50 yılın sonunda gerçekleşmesinin zorluklarının hep birlikte görüldüğünü kaydetti. “Güçlü bir KKTC’ye ihtiyaç var” diyen Olgun, seçime gidilirken de güçlü bir programa ihtiyaç olduğunu söyledi. Olgun, “Belli hayaller peşinde koşarak Kıbrıs Türkü’nün hayatını, güvenliğini, özgürlüğünü gerçekleştirmek mümkün değil. Seçim seçim deniliyor ama bir seçime gidilirken halkın önüne konacak olan programla ilgili hiçbir siyasi partiden sağlıklı bir şey henüz göremedim” diye konuştu.

“Kıbrıs Türkü’nün bir değişime ihtiyacı var”

Olgun, insanların ne yapmak istediklerini bildikleri ve arkasında toplumsal birliği ve bütünlüğü oluşturduğu zaman ve halk motive edildiği zaman parlamenter sistemde de başkanlık sisteminde de bunu gerçekleştirmenin mümkün olduğunu kaydetti. Olgun, dünyanın her tarafında farklı sistemlerin uygulanmakta olduğunu belirterek, bu ülkelerin belli bir ilerleme doğrultusunda gittiklerini anlattı. Olgun, son günlerde gündeme gelen başkanlık mı parlamenter sistem mi tartışması yerine, Kıbrıslı Türkler olarak önümüzdeki dönemde ne yapmak ve nereye doğru gitmek istediğimizi ve gerçekleştirmek için ne yaptığımız sorusunu sormak gerektiğinin altını çizdi. Olgun, amacımızı gerçekleştirecek toplumsal bilinci ve farkındalığı oluşturmak gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi, “Karşımızdaki tehditler bellidir. Her gün tosluyoruz. Hedef ortaya çıktıktan sonra parlamenter ya da başkanlık sistemi fark etmez. Kısacası, siyasi partilerin liderlik üstlenmesine ihtiyaç vardır. Çünkü, Kıbrıs Türkü’nün bir değişime ihtiyacı var”

“Tarafların eşitlikleri görünür hale gelmeli”

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durumu da değerlendiren Olgun, müzakerelerden bir netice elde edileceği kanaatinde olmadığını söyledi. Olgun, müzakere masasında yazılı olarak “eşit” olduğu söylenen tarafların eşitliklerinin görünür hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Olgun, şöyle devam etti, “Eşitlik konusunda çok ciddi eksiklikler var. Uluslararası camianın da çok ciddi hataları var. Uluslararası camia, Rum tarafının Ada’nın tek temsilcisi olmak ve AB üyesi bütün Ada adına yapmak suretiyle Kıbrıslı Rumlara eşitlik ötesinde bir statü verdi. Biz ise şimdi eşitlik doğrultusunda müzakere yapmaya çalışıyoruz. Rum tarafının elde ettiği bu avantajları müzakere masasında ortaya çıkacak olan sonuca yansıtma çabası var. Eşitsizliği bir anlaşma sonrasına da yansıtma çabası var. Bu avantajdan şu anda yararlanıyorlar ve bunu bırakma niyetinde değiller. Mevcut durumlarını ne diye değişsinler? O nedenle zorlayıcı bir durumla karşı karşıya değiller”

“Aşağıdan yukarıya bir sürecin yaşanmasına ihtiyaç var”

Kıbrıslı Türklerin haksız izolasyonlar altında yaşamaya devam ettiğini anımsatan Olgun, Kıbrıs’taki taraflar eşitse, bu eşitliği Rum tarafının iradesiyle Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonlardan arındırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Olgun, federasyonun eşitler arasında kurulduğuna dikkat çekerek, bu durumun Kıbrıs Türkü’nün bugünkü hayatına yansımasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Olgun, “Federasyonlar sadece yukarıdan aşağıya yapay bir şekilde gerçekleştirilemez. Aşağıdan yukarıya da bir sürecin yaşanmasına ihtiyaç var. Bu süreç gerçekleştirilemiyor çünkü Rum tarafı sadece kendi iradesine kendi meşruiyetine dayalı aşağıdan yukarıya bir işbirliği imkanı sağlıyor. Örneğin, hidro karbon konusunda deniliyor ki gelin bana katılın işi götürelim, hellim konusunda da benim yapmış olduğum müracaata katılın tescili bu şekilde gerçekleştirelim deniliyor. Bu şekilde bir federasyonun gerçekleşmesi mümkün değil. Uluslararası camiaya da düşen ciddi sorumluluklar var. Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğine saygı, Kıbrıs Türkü’nün Rum tarafına tabi olduğuna dair bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik Uluslararası camia adım atmak zorundadır. Bunu atmadığı sürece federasyon Kıbrıs’ta gerçekleşmeyecek” dedi.

“Güçlü bir ekonominin yolu açık”

Olgun, bunun yapılabilmesi için Kıbrıs Türkü’nün ciddi bir ekonomiye ve güçlü bir yönetime sahip olması gerektiğini belirterek, bu güç, ekonomik şartlar altında Rum tarafının Kıbrıs Türkünü kendine bir yük değil, ortak olarak görebilme noktasına getirilmesi gerektiğini savundu. Olgun, “İşte o zaman Rum tarafı bir ortaklık kurma ihtiyacı hissedecek” diye konuştu. Olgun, Kıbrıslı Türkler olarak ekonominin güçlü olmasının mümkün olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum tarafının ciddi sorunları olduğunu, Kıbrıslı Türklerin ekonomisinin güçlü olmasının yolunun daha açık olduğunu vurguladı.