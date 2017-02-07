Ölüm yolu için 27 Şubat'ta ihaleye çıkılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 17 km’lik Değirmenlik – Girne arasındaki yolun (dağ yolu), bölünmüş yol olmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını, 27 Şubat tarihinde Ankara’da ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Bakan Dürüst, yazılı açıklamasında, 2017 bütçe kalemlerinin açılmaya başlaması ile birlikte, karayolları alanında önemli projelerin de hayat bulmaya başladığını kaydetti.

Dürüst, “Karayolları alanımızda, 2017 yılının atılım yılı olarak değerlendirebileceğimiz önemli projelerin hayata geçmesi için düğmeye bastık” ifadelerini kullandı.

“ATILIM YILI”

Bakan Dürüst, 2017 yılını karayolları alanında atılım yılı olarak belirleyecek önemli projelerin başında gelen, 17 km’lik Değirmenlik – Girne arasındaki yolun (dağ yolu) bölünmüş yol olarak çalışmaların tamamlandığını ve 27 Şubat tarihinde Ankara’da ihaleye çıkılacağını belirtti.

İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte, Mayıs ayının sonu Haziran ayının başı gibi yol yapım çalışmalarına başlanacağını dile getiren Bakan Dürüst, yol güzergahında bulunan arazilerin büyük bir kısmının devlet arazisi olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

“Yine de tedbirli davranarak, kamulaştırma sorunları nedeniyle bazı proje çalışmalarında karşılaştığımız sorunlarla bir kez daha karşılaşmamak adına, Tapu Dairemiz ile işbirliği içerisinde araştırmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. İhale süreci içerisinde çalışmalarımızı ciddiyetle tamamlayarak, yılların sorunu haline gelen Girne dağyolunun yenilenmesi projesinin en kısa süre içerisinde tamamlanması için üzerimize düşen ne varsa titizlikle yapacağız” dedi.

“GİRNE DOĞU ÇEVRE YOLU İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK”

Dürüst, Girne Doğu Çevre Yolu Projesi’nin de 27 Şubat’ta Ankara’da ihaleye çıkacağını belirtti.

Girne’nin merkezinden doğu istikametindeki yolun, trafik açısından yetersiz olmasından kaynaklı olarak, Girne merkezinden başlayarak Çatalköy kavşağına kadar olan 9 km’lik yolun, çift şeritli yol olarak düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Bakan Dürüst, yolun yenilenmesi ile ilgili olarak kamulaştırma çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığının altını çizdi.

Dürüst, 27 Şubatta ihaleye çıkacak olan ve toplamda 26 km olan her iki projenin, karayolları alanında ülkenin en önemli yatırımı olacağını kaydetti.

Dürüst açıklamasında ayrıca Girne Alsancak arasındaki yolun çift şeritli yol yapılması ile ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini belirtti.