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‘Ölüm’ yoluna neşter vuruldu

‘Ölüm’ yoluna neşter vuruldu

Gazimağusa’da birçok trafik kazasının meydana geldiği, 2 kişinin de yaşamını yitirdiği hastane yolu tek yön oluyor

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusalıların ölüm yolu olarak da nitelendirdiği Devlet Hastanesi yolu sonunda tek yön oluyor. Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı başkanlığında toplanan Gazimağusa Trafik Koordinasyon kurulu, hastane yolunun tek yön olmasını kararlaştırdı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı’nın girişimleri ile tek yön haline getirilen hastaneye giden sürücüler, gidiş istikameti olarak Ünimar Market kısmını kullanırken, hastaneden çıkış yapan sürücüler, yapımı bir süre önce tamamlanan yeni yolu kullanacak.

Olumlu karşılandı

Ölüm yolunun tek yön yapılacak olması sürücülerde de memnuniyet yarattı. Yolun güvenliğinin az olduğunu ve sık sık kazaların yaşandığını belirten sürücüler, alınan bu önlemle yol üzerindeki kazaların iyice azalacağına olan inançlarını dile getirdi.

Sürücüler, özellikle sabah saatlerinde felç olan trafiğinde rahatlayacağını ifade etti.

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