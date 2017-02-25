Ölümlü kaza kararı 28 Mart’ta

Evrim Kamalı

Gönyeli’de geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada dün hitapların dinlenmesinin ardından dava karara kaldı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Melten Dündar’ın huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada Oya Göz’ün avukatı Levent Celaleddin ve Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar hitaplarını mahkemeye sundu. Savunma avukatı Celaleddin, savcılığın tanıklarının ifadelerinin çelişkili olduğuna değinerek mahkemeye emare yapılan krokide bazı ölçümlerde hatalar olduğunu söyledi. Avukat Levent Celalledin, müteveffanın yapmış olduğu sürate sanığın hiçbir katkısının olmadığını belirterek müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

İddia makamı adına söz alan Savcı Aliye Özçınar ise hitabına savunmanın son tanığı olan ve bilir kişi olarak mahkeme huzurunda şahadet veren Murat Yükseloğlu’nun uzman olmadığını söyledi. Özçınar, tanığın taraflı olarak mahkeme huzuruna geldiğini iddia ederek, “Uzman tanık KKTC’ye ilk kez geldi, ne yasa ne kural hiçbir konuda uzmanlığı yoktur. Varsayımla tanıklık yaptı” dedi.

Mahkeme heyeti huzurunda sunulan hitapları dinledikten sonra Başkan Ömer Güran dava kararını açıklamak için 28 Mart 2017 tarihini gün olarak tayin etti.