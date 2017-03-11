Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlanacak

Evrim Kamalı

Girne - Lapta bölgesinde 3 Mart tarihinde meydana gelen 30 yaşındaki Cem Yılmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı. Mehmet Aydın yönetimindeki araç ile Cem Yılmaz yönetimindeki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ağır yaralanan Aydın’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aydın’ın yatalak durumda olmasından dolayı dün Girne Kaza Mahkemesi’nde gıyabında teminat duruşması yapıldı. Zanlı Aydın’ın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Mahkeme, zanlının ilk etapta sadece yurt dışına çıkışını yasaklarken, sağlık durumunun iyileşmesi halinde yeniden teminat şartları belirlemek amacıyla mahkemeye getirilmesine emir verdi. Ayrıca zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetine de el konuldu.