Lefkoşa9 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlanacak
Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlanacak

Ölümlü kaza zanlısı teminata bağlanacak

Girne - Lapta bölgesinde 3 Mart tarihinde meydana gelen 30 yaşındaki Cem Yılmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı.

A+A-

Evrim Kamalı

Girne - Lapta bölgesinde 3 Mart tarihinde meydana gelen 30 yaşındaki Cem Yılmaz’ın ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı. Mehmet Aydın yönetimindeki araç ile Cem Yılmaz yönetimindeki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ağır yaralanan Aydın’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aydın’ın yatalak durumda olmasından dolayı dün Girne Kaza Mahkemesi’nde gıyabında teminat duruşması yapıldı. Zanlı Aydın’ın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Yurtdışına çıkışı yasaklandı

Mahkeme, zanlının ilk etapta sadece yurt dışına çıkışını yasaklarken, sağlık durumunun iyileşmesi halinde yeniden teminat şartları belirlemek amacıyla mahkemeye getirilmesine emir verdi. Ayrıca zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetine de el konuldu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.