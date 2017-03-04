Ombudsman Dizdarlı Ankara’da sempozyuma katıldı

Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak 4’üncü Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumuna katılmak üzere Ankara’da bulunan Ombudsman Emine Dizdarlı temaslarını BRT’ye değerlendirdi.

Sempozyumun temel konusunun göç ve mülteciler sorunu olduğunu belirten Dizdarlı, açılışta yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ta bu sorunun Türkiye kadar önemli bir sorun olmasa da geçiş ülkesi olmasından dolayı tedbirlerin alınarak, dünya çapındaki politikaları izlemek ve kendilerini geliştirmenin elzem olduğununa söyledi.

34 ülkeden 50 Ombudsmanın katıldığı sempozyumun amacını da anlatan Dizdarlı, ” Buradaki amaç temel politikaları gözden geçirmek birlikte yapabileceğimiz yasaları geliştirmek bakımından kendi hükümetlerimize kendi yaşadığımız ortama yapabileceklerimiz ve göç ve mülteci sorununun sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını bir kez daha bunun bir dünya sorunu olduğunu kabul ettik veya gördük”dedi.

Özellikle sempozyumun göç ve mülteci sorunu olmasının kendisinde farkıdnalık yarattığını anlatan Dizdarlı, “Bu konunun ne kadar büyük çapta olduğu ve çok ciddi işler yapılması gerektiği konusunda daha da bilinçlendim bu nedenle bundan sonra gerekli adımları atmaya hazır olacağım”ifadelerini kullandı.